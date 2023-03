Ritrovato Gianluca Giangrande: il 20enne era scomparso ieri nel Catanese

È stato ritrovato Gianluca Giangrande, il ragazzo di 20 anni scomparso ieri a Mascalucia. Ad annunciarlo è il sindaco.

È stato ritrovato Gianluca Giangrande, il ragazzo di 20 anni che si era allontanato dalla comunità alloggio di Mascalucia la mattina di ieri 2 marzo.

Ad annunciarlo tramite un post sui social è anche il sindaco Vincenzo Magra, che ringrazia il Prefetto Dott.ssa Librizzi, la Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia con il Comandante Licciardello, la Polizia di Stato, i Rangers Europa Nicolosi con l’ispettore Percolla, la Guardia Forestale di Nicolosi, il Sindaco di Mascalucia Arch. Vincenzo Magra, l’Assessore Cardì, la Polizia Locale di Mascalucia con il Comandante Di Grazia, il Gruppo Comunale della Protezione Civile diretta da Santina Gioviale, MagnaVis Catania unità cinofile e tutti coloro che hanno offerto il proprio aiuto e contributo.

La Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia con il Comandante Licciardello, infatti, una volta acquisita la denuncia di scomparsa, si è subito messa alla ricerca del ragazzo, considerando che il 20enne era privo di qualsiasi strumento elettronico utile per il ritrovamento.

Le immagini esaminate per trovare il giovane sono state diverse, alcune delle quali segnalavano la presenza del ragazzo in Via Mompilieri, dove è stato poi infatti ritrovato, adagiato sul ciglio della strada.

L’appello per ritrovare il giovane era stato lanciato sui social poco dopo la sua scomparsa: sarebbe scappato dalla comunità alloggio dove si trovava, senza portare con sé né soldi, né telefonino.