Enrico Brignano torna in Sicilia: doppio appuntamento a Catania

Enrico Brignano ritorna in Sicilia portando con sé lo spettacolo teatrale "Ma.. diamoci del tu!. Nuove tappe aggiunte al tour italiano, Sicilia presente con una doppia data.

Torna in Sicilia il noto comico Enrico Brignano con un doppio appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania il 9 e 10 maggio 2023. L’attore romano registra il tutto esaurito ovunque in Italia e aggiunge nuove date, tra le quali due sono proprio quelle in Sicilia.

Le insidie del mondo, la nuova tecnologia, le crisi economiche e sanitarie, l’amore ed i sentimenti, questi i temi centrali dello spettacolo “Ma.. diamoci del tu!”. Temi che sicuramente strapperanno sorrisi e risate, ma con l’intento anche di far riflettere il pubblico. Lo show vedrà Enrico Brignano da solo, al centro del palco, a raccontare e raccontarci le diverse vicissitudini attraverso il classico monologo.