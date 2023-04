Pio e Amedeo, a Catania doppia tappa dello show del duo comico: le date

Pio e Amedeo, il celebre duo comico di Foggia, torna ad esibirsi con il proprio show nella città etnea con due date a Catania.

Pio e Amedeo, il celebre duo di comici originari di Foggia, torna a teatro e tra le tappe non mancano quelle siciliane. In particolare, Pio e Amedeo hanno scelto la città di Catania per la parentesi siciliana del loro spettacolo e il duo comico si troverà nella città etnea per ben due repliche.

Infatti, il prossimo 10 e 11 ottobre 2023, Pio e Amedeo saranno ospiti del Teatro Metropolitan di Catania, dove si esibiranno nel loro spettacolo “Felicissimo Show”. Dopo il successo ottenuto in TV, il duo foggiano girerà l’Italia portando in scena nei teatri il proprio spettacolo, iniziando da Taranto e Roma e concludendo il tour il 2 dicembre 2023 al Palaexpo Fevi di Locarno.

Per chi è interessato all’acquisto dei biglietti, le prevendite sono già disponibili online su Ticketone dalle ore 18:00 di giovedì 20 aprile, e nei botteghini autorizzati.