Stasera in TV: in onda “Ulisse: il piacere della scoperta” e “Pirati dei Caraibi”

Cinema Catania troppo lontani? Non c’è da preoccuparsi, la redazione di LiveUnict consiglia, come di consueto, i film da guardare assolutamente stasera in tv.

Ulisse: il piacere della scoperta [Rai 1, 21:30]: in occasione dell’incoronazione di Carlo III Windsor del Regno Unito, Alberto Angela ripercorre la storia della famiglia reale britannica rispolverando il rituale dell’incoronazione, che in Gran Bretagna non avviene da 70 anni; da quando la corona di Sant’Edoardo cinse il capo della regina Elisabetta II.

Cuori e delitti – Un romanzo fatale [Rai 2, 21:20]: in questo giallo diretto da David Mackay, la protagonista Angie Dove incontra, ad una conferenza letteraria, l’ex fidanzato del liceo, Ethan, quando una scrittrice invitata alla serata ha un malore e muore, aprendo le porte ad un nuovo mistero da risolvere.

La casa in fondo al lago [Rai 4, 21:19]: Ben e Tina, una coppia di youtubers, si avventurano nelle profondità di un lago per esplorare una casa sommersa, che si dice sia infestata dagli spiriti.

Pirati dei Caraibi: la maledizione della Prima Luna [Italia 1, 21:20]: Johnny Depp veste il celebre ruolo di capitan Jack Sparrow che, in questo primo film della famosa saga dei Pirati dei Caraibi, aiuta Will Turner, un giovane e talentuoso ragazzo, a salvare Elisabeth Swan, principessa di Port Royal, tenuta prigioniera sulla temibile nave del pirata Barbossa, la Perla Nera. Dopo aver rubato l’HMS Interceptor, la nave più veloce della marina britannica, Jack Sparrow e Will Turner si mettono sulle tracce della Perla Nera, venendo a scoprire che tutto il suo equipaggio di pirati è sotto una terribile maledizione: sono condannati a vivere come non-morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena.