Come sta andando il mercato immobiliare a Catania?

Il mercato immobiliare a Catania sta subendo un periodo di dinamicità molto interessante. Di seguito tutte le notizie a riguardo.

Il mercato immobiliare a Catania sta vivendo un periodo di dinamicità molto interessante. Nonostante fattori come il caro energia e l’inflazione, che hanno impattato sui numeri del 2021, anno d’oro dopo il Covid, le compravendite in città, pur essendo calate nel 2022, continuano a mantenersi entro un livello non preoccupante per gli operatori del settore.

La tipologia di casa cercata dall’acquirente medio ha caratteristiche affini agli immobili che vanno per la maggiore in tutta Italia da quando la pandemia ha cambiato la vita di tutti. Immobili dall’ampia metratura, caratterizzati, se possibili, da spazi da impiegare per l’allestimento di angoli smartworking.

Da non dimenticare è anche la ricerca di soluzioni ad alta efficienza energetica. Quest’ultima esigenze si sta facendo preponderante in particolare da qualche mese a questa parte. Il lavoro del Parlamento Europeo sulla direttiva per le case green, provvedimento che mira, entro il 2050, a raggiungere le zero emissioni nel settore edilizio sta accelerando la ricerca di edifici adeguati dal punto di vista della sostenibilità (sono pochi, a Catania e in tutta la nazione in generale).

I prezzi degli immobili

I prezzi degli immobili a Catania sono risultati pari, nel corso del mese di gennaio 2023, a una media di 1.129 euro al metro quadro. Le quotazioni viaggiano da un minimo di 392 a un massimo di 1.779 euro/metro quadro. Per gli affitti, invece, si parla di un prezzo medio di 7,41 euro al metro quadro.

Gli esperti del settore hanno sottolineato come, in linea di massima, le quotazioni del centro storico della città, anche degli edifici nobiliari, si stiano mantenendo stabili. Diverso, invece, è il caso dell’hinterland e di alcuni paesini vicini all’Etna, scelti, negli ultimi mesi, da tantissime persone intenzionate a investire in contesti diversi da quello urbano, anche con lo scopo di avvicinarsi alla propria famiglia.

Non mancano gli investimenti immobiliari concretizzati da chi punta ad aprire una struttura ricettiva. Pur essendo caratterizzati da numeri inferiori rispetto a quelli del pre Covid, stanno crescendo e non poco a seguito dell’allentamento delle restrizioni per la pandemia.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

Nei prossimi mesi, a Catania gli esperti si attendono numeri affini a quelli dell’ultimo trimestre del 2022. Il periodo appena citato si è distinto per una perdita di quota rispetto all’inizio dell’anno, numeri in discesa a causa degli effetti dello scoppio della guerra in Ucraina e della ripresa dell’economia dopo il lockdown di inizio 2020.

Nonostante la perdita di quota rispetto all’inizio del 2022 e al 2021, anno che, a detta di molti, si può definire falsato anche per via del recupero delle compravendite non effettuate nel 2020 durante la pandemia, il 2023 è un anno che gli esperti del settore real estate a Catania – e non solo – guardano con pacato ottimismo.

Anche il nodo dell’aumento dei tassi – la prima decisione in merito da parte della BCE dopo l’inizio del periodo inflattivo è arrivata il 15 dicembre 2022 e si prevedono ulteriori aggiustamenti per eccesso a marzo e a maggio – non allarma. I tassi dei mutui, infatti, rimangono comunque al di sotto di una soglia non preoccupante.

Il mondo immobiliare all’ombra dell’Etna è positivo per il futuro anche in virtù dei numerosi incentivi messi a disposizione dallo Stato. In un periodo in cui il Superbonus è al centro delle polemiche e dell’attenzione mediatica, rimangono sgravi fiscali come l’Ecobonus, per non parlare dei vantaggi riservati agli under 36 che accendono un mutuo.

L’utente finale, che al primo impatto può ravvisare difficoltà nel trovare l’immobile perfetto per le proprie esigenze tra incertezza sui tassi e criticità legate all’efficienza energetica, ha dalla sua diversi strumenti.

Il web, nella città etnea e non solo, rimane un faro per chi cerca casa. Il trend del momento prevede il fatto di rivolgersi solo a portali specialistici. Cercando, per esempio, appartamenti in vendita a Catania su ImmobiliOvunque, è possibile trovarsi davanti unicamente ad annunci selezionati e postati da agenzie qualificate presenti sul territorio cittadino, con tutte le garanzie d’eccellenza e sicurezza del caso.