Stasera in TV: in onda “John Wick 2” e “Bianca come la neve”

ultimo venerdì di febbraio.

Se si vuole optare per una serata di film e relax perché si è troppo stanchi per raggiungere i cinema Catania, ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT riguardo la programmazione televisiva di questa sera.

John Wick – Capitolo 2 [Italia 1, ore 21:21]: film del 2017 con Keanu Reeves che torna a vestire i panni del killer John Wick, che in questo episodio si trova vincolato a un giuramento di sangue nei confronti di un in importante capo criminale italiano, Santino D’Antonio. John si recherà così a Roma per aiutare il boss ma dovrà fare i conti con faccende e intrecci più seri che lo porteranno vedersela con alcuni dei criminali più letali al mondo.

Bianca come la neve [Cielo, 21:20]: rivisitazione della fiaba di Biancaneve ambientata in epoca moderna. La “Biancaneve” di questo film è Claire, una ragazza che dopo la morte dei genitori vive una vita solitaria e noiosa, lavorando nell’albergo del padre gestito dalla matrigna Maud. Quest’ultima comincia a diventare sempre più gelosa della ragazza, giorno dopo giorno, al punto di ingaggiare una donna che avrà il compito di rapirla e ucciderla.

Una giusta causa [Rai Movie, 21:10]: la storia di Ruth Bader Ginsburg, interpretata da Felicity Jones, la seconda donna a diventare Giudice della Corte Costituzionale, dopo essere stata accettata al corso di Legge dell’Università di Harvard nel 1956. Tuttavia, Ruth dovrà fare i conti con gli studi legali che la rifiuteranno in quanto donna. Ruth Bader Ginsburg è negli Stati Uniti una figura emblematica per la lotta femminista per la parità di genere.