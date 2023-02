Stasera in TV: in onda “Harry Potter e i doni della morte” e ” Roma vs Salisburgo”

Cinema Catania troppo distanti? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Il giustiziere della notte [RaiDue, ore 21:20]: Dopo che un gruppo di criminali hanno aggredito la moglie e la figlia, Paul si trasforma in un vendicatore che vuole catturare tutti i criminali della città.

Harry Potter e i doni della morte parte uno [ItaliaUno, ore 21:20]: Harry insieme a i suoi amici vuole portare al termine le intenzioni di Silente, Harry e i suoi amici dovranno scovare gli Horcrux creati da Voldemort e eliminarli.

Calcio – UEFA Europa League- Roma vs Salisburgo [TV8, ore 2o:55]: La Roma affronterò il Salisburgo per gli spareggi di Europa League.

American gangster [Iris, ore 21:00]: Nella New York degli anni 70 si racconta la storia di Frank Lucas, uno spacciatore diventato il più grande narcotrafficante di droga, nel frattempo il poliziotto Richie Roberts cercherà di catturarlo.