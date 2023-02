Bonus vacanze 2023: nuovo bando “Estate INPSieme Senior 2023”

Il beneficio potrà essere richiesto per i soggiorni in località marine, montane, termali o culturali in Italia, e i contributi assegnati arriveranno fino a un massimo di 1400 euro.

Ottime notizie per coloro che programmano le vacanze estive del 2023, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre: l’Inps ha confermato il Bonus vacanze previsto per le località marine, montane, termali o culturali in Italia. I contributi assegnati arriveranno fino a un massimo di 1400 euro. Vediamo chi può fare richiesta e come funziona.

Destinatari

Potranno fare richiesto del bonus vacanze 2023, le seguenti categorie di soggetti:

pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici;

pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;

pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST;

i coniugi e figli conviventi disabili.

Inoltre, è prevista un’estensione del contributo anche per i caregiver, gli accompagnatori oppure i parenti del disabile.

Domanda

Per fare la richiesta, coloro che sono interessati a richiedere il beneficio dovranno presentare apposita domanda collegandosi al sito dell’Inps. Bisognerà accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e inviare la documentazione dalla sezione Estate INPSieme Senior.

Importo

Naturalmente, l’importo sarà determinato il base al valore dell’ISEE del soggetto che fa la richiesta:

se l’Isee ha un valore di a 8.000 euro, l’importo erogato sarà quello massimo ovvero 1400 euro;

se il valore dell’Isee è più alto di 8000 euro, l’importo dovuto scenderà man mano, fino al 60% per i redditi superiori a 72.000 euro.

L’importo potrà essere usato nel seguente modo: