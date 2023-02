Zucchero in concerto in Sicilia: date e tappe

Altre date per il Word Wild Tour di Zucchero 'Sugar' Fornaciari, tra cui una tappa tutta siciliana. Ecco quando e dove si esibirà in Sicilia.

L’estate 2023, promette proprio bene in termini di musica dal vivo. Tra i vari concerti che si terranno in Sicilia, anche quello di Zucchero, con il Word Wild Tour. Tre le date disponibili per Siracusa presso il Teatro Greco, ovvero il 28, 29 e 30 luglio 2023.

Un tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow, che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra e che ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa. Ma che soprattutto ha acceso la stagione dei live con capienza piena dopo il Covid, dell’Arena di Verona, riscuotendo con i 14 concerti sold out e grande successo di pubblico e di critica. Con un numero di spettatori, nazionali e internazionali, superiore a 150.000.

Pronti per le intense emozioni che solo Zucchero riesce a trasmettere, salirà sul palco con una band internazionale composta rispettivamente da:

Polo Jones (Musical director, bass);

(Musical director, bass); Kat Dyson (guitars, bvs);

(guitars, bvs); Peter Vettese (hammond, piano and synth);

(hammond, piano and synth); Mario Schilirò (guitars);

(guitars); Adriano Molinari (drums);

(drums); Nicola Peruch (keyboards);

(keyboards); Monica Mz Carter (drums, percussions);

(drums, percussions); James Thompson (horns, bvs);

(horns, bvs); Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns);

(horns); Carlos Minoso (horns);

(horns); Oma Jali (backing vocals).

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e nei diversi punti vendita.