Voli più economici, quando è meglio prenotare? Giorni e orari migliori

Secondo un recente sondaggio, prenotare un volo durante un determinato giorno e orario della settimana è meglio rispetto ad altri poiché più economico. Di seguito la recente ricerca.

Secondo un recente sondaggio condotto da un noto sito di hotel e voli ci sarebbero delle agevolazioni e riduzioni di prezzo se si prenota in un determinato giorno e orario della settimana. Come mostrano i prezzi medi, il martedì sarebbe il giorno migliore per prenotare i voli. I prezzi tendono in generale a salire man mano che ci si avvicina al weekend: per questo è sempre consigliabile acquistare i voli ad inizio settimana, tra il lunedì e il mercoledì.

La domenica, invece, sembrerebbe essere il giorno peggiore per prenotare i voli poiché è il giorno in cui i voli sono più cari. Inoltre, esiste anche un orario, ovvero le 2 di notte, in cui i voli sono più economici. Invece, intorno alle ore 13 i voli sono più cari. In generale è sempre meglio comprare i biglietti la sera: infatti, i voli tra le 8 e le 20 costano in media circa 143 euro, mentre quelli tra le 20 e le 8 del giorno successivo 140 euro.

Secondo quanto riporta l’analisi esisterebbero anche i mesi migliori per volare. Infatti, tra gennaio e febbraio e a marzo e settembre i voli in media costano meno. Al contrario il mese peggiore per volare è dicembre.