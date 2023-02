FAI svela i “Luoghi del Cuore 2023”: la lista dei siti in Sicilia

La FAI ha svelato i "Luoghi del Cuore 2023": ecco quali sono i siti selezionati nella regione della Sicilia.

Anche per il 2023 la FAI e Intesa Sanpaolo hanno attivato la campagna chiamata “I Luoghi del Cuore”, che quest’anno ha raccolto oltre 1.500.600 voti. Dopo aver chiuso il censimento, è arrivato il momento di svelare i luoghi selezionati: infatti, quelli che hanno ottenuto almeno 2.500 voti avranno la possibilità di partecipare ad un bando che permetterà di selezionare gli interventi di valorizzazione del bene.

Sul podio si trovano la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (Lecce), il Museo dei Misteri di Campobasso e la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria.

Per quanto riguarda la Sicilia, la regione si trova al terzo posto delle regioni da cui è arrivato il maggior numero di voti. Tuttavia, il primo bene siciliano si trova solamente al 15esimo posto in classifica e si tratta del Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra (ME). Insieme a questo “luogo del cuore” siciliano, seguono altri 15 luoghi presenti in Sicilia votati dagli italiani. Di seguito l’elenco completo dei siti siciliani votati, in ordine di classifica:

Santuario SS. Crocifisso di Siculiana (AG);

la Chiesa del Carmine Maggiore di Palermo;

la Spiaggia della Pillirina a Siracusa;

la Scala dei Turchi;

il Priorato di Sant’Andrea;

Piazza Armerina (EN);

la Torre di Manfria a Gela (CL);

il Fondo Librario Antico di Licata (AG);

la Chiesa di San Michele Arcangelo di Isnello;

l’Osservatorio astronomico di Villa Poggio Angeli a Monterosso (RG);

la Cala del Cuore di Bagheria;

la Valle dei Templi;

il Giardino Inglese di Palermo;

la Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano;

il borgo di Marzamemi.

Nello specifico, le ultime quattro non potranno partecipare al bando del FAI che permetterà di presentare un progetto di intervento per il sito culturale, perché hanno ottenuto meno di 2.500 voti. Tuttavia, per tutti gli altri rimane la possibilità di partecipare al bando che sarà lanciato nel mese di marzo dalla FAI.