Turismo, in Sicilia si viaggia anche in solitaria: l’isola nella top 10 di Airbnb

Turismo, viaggi in solitaria: Sicilia tra le 10 destinazioni più scelte, su Airbnb.

Turismo in solitaria: secondo i dati di Airbnb, la Sicilia è nella top ten delle destinazioni più scelte per quanto riguarda i viaggi in solitaria nel 2022. Gli ospiti sono cresciuti del 65% rispetto al 2021. In crescita anche i viaggi in solitaria al femminile, di un terzo rispetto allo scorso anno.

Tema molto importante è la sicurezza delle donne che viaggiano in solitaria, al primo posto per la community dei viaggiatori. Airbnb punta molto sulla sicurezza e sull’essere un luogo in cui chiunque possa sentirsi al sicuro mentre viaggia, in solitaria o in compagnia di familiari o amici. Ed ecco che è stata introdotta questa funzione denominata “Sicurezza per i Viaggiatori Solitari”, al fine di garantire un esperienza sicura e protetta.

A fare compagnia alla Sicilia, le altre destinazioni della top 10 sono Milano, Roma, Parigi, Torino, Lombardia, Londra, Sardegna, Firenze, Barcellona.