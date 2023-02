Stasera in TV: “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” e Juventus Vs. Nantes

I consigli della Redazione di LiveUniCT sulla programmazione televisiva di questa sera tra film da non perdere e sport.

Nessuna voglia di uscire per raggiungere i Cinema Catania? Nessuna paura: questa sera la televisione offrirà un palinsesto vario che soddisferà tutti i gusti.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue [Italia Uno, ore 21:20]: Harry Potter è ormai arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre – Ron e Hermione – sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e, seguendone le note scritte a mano, riesce splendidamente negli esperimenti.

Un amore all’improvviso [Rai Movie, ore 21:10]: Henry ha una particolare conformazione genetica che lo fa viaggiare nel tempo all’imprevviso e senza che lui riesca a controllare il momento. Con una patologia del genere diventa molto difficile avere una famiglia.

Juventus Vs. Nantes [Canale 8, ore 20:55]: Match tra le squadre della Juventus e del Nantes, per la UEFA Europa League.

Un principe tutto mio [La5, ore 21:10]: Commedia romantica con protagonista il principe Edward di Danimarca, che si reca negli Stati Uniti per studiare all’università del Wisconsin, e incontra Paige, studentessa del college che per arrotondare fa la cameriera in un bar. Anche se i due non partono col piede giusto, in breve divengono molto affiatati e Paige invita “Eddie” a passare le vacanze con la sua famiglia. Di ritorno al college, il loro rapporto tra i due ragazzi diventa più profondo. Un giorno, un fotografo danese, che sta seguendo segretamente il principe Edward, lo fotografa insieme alla misteriosa “amica del college” e la foto viene pubblicata su un noto giornale. Come risultato, Paige scopre la vera identità di Eddie. Dopo le dovute spiegazioni, il principe Edward convince Paige a seguirlo in Danimarca e qui le chiede di sposarlo.