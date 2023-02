Stasera in TV: in onda “Mare Fuori 3” e “The Voices”

Oggi, 15 febbraio, è la festa dei single: come festeggiarla se non guardando un film sul divano? Ecco il palinsesto di stasera.

Mercoledì sera noioso e cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Il palinsesto televisivo odierno riserva ottime ragioni per rimanere in casa. Di seguito i consigli della redazione LiveUnict in merito.

Pooh. Un attimo ancora [Rai 1, ore 21:25]: un docufilm per ripercorrere la vita ed i successi dei Pooh, longeva band musicale italiana.

Mare Fuori 3 – L’odio necessario [Rai 2, ore 21:20]: Cardiotrap è sconvolto dall’arresto di Rosa Ricci. Nel frattempo, Paola vuole interrompere la sua relazione con Massimo.

The voices [Rai 4, ore 21:20]: Jerry è un operaio mentalmente instabile: quando inizia a sentire le voci dei suoi animali domestici, deve decidere se dar retta al gatto che lo spinge a diventare un assassino, o ascoltare il suo cane.

L’ultimo dei Templari [Mediaset 20, ore 21:04]: quando la peste nera devasta l’Europa nel XIV secolo, ad un cavaliere viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una giovane donna accusata di stregoneria e sospettata di essere la responsabile della diffusione della peste. Convinto dell’’innocenza della ragazza, il giovane lotta per provarla.