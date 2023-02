Stasera in TV: in onda “Come se non ci fosse un domani” e “Milan vs Tottenham”

Cinema Catania troppo distanti? Nessuna paura la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in tv.

Come se non ci fosse un domani [RaiUno, ore 21:25]: Teddy è un ragazzo molto indeciso che crede di avere a disposizione tutto il tempo del mondo, fino a quando non si risveglia la mattina seguente al suo matrimonio e così cambia la sua vita.

Hunter Killer [Rai quattro, ore 21:20]: Joe comandante di un sottomarino viene sapere di un colpo di stato segreto da parte della Russia, per prevenire un nuovo conflitto mondiale, Joe riunisce una squadra per recuperare il Presidente e per evitare un nuovo conflitto mondiale.

Calcio- Champions League- Milan Vs Tottenham [Canale5, ore 21:00]: Andata degli ottavi di finale di Champions league, si affrontano il Milan di Pioli e il Tottenham di Conte.

The gift [Rai movie, ore 21:10]: Annie è una giovane vedova che mantiene i tre figli grazie ai poteri donati dalla nonna, la sua vita cambia quando la polizia le chiede di collaborare per svelare un misterioso omicidio.