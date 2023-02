Maltempo Catania: in un video andato virale sui social si vede un cumulo di sabbia della Playa che blocca una strada.

Maltempo Catania: si continuano a contare i danni dell’allerta meteo in corso nella Sicilia orientale, dove le scuole sono chiuse da ieri per precauzione. A tal proposito, sono numerose le testimonianze video e foto dei cittadini che si trovano in difficoltà tra fiumi che straripano e arrivano nelle città e alberi caduti.

