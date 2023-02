Catania: bimbo di 7 anni trasferito d’urgenza per ricovero a Bergamo

Volo di emergenza da Catania a Bergamo per permettere il trasferimento e il ricovero in un ospedale lombardo per un bimbo di 7 anni.

Un volo di emergenza è stato organizzato dall’Aeronautica Militare per permettere il trasferimento d’urgenza di un bimbo di 7 anni da Catania a Bergamo. È successo nel corso del primo pomeriggio di ieri, quando fortunatamente il trasferimento del piccolo paziente è stato portato a termine nonostante le cattive condizioni metereologiche in corso.

Il volo, effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato richiesto dalla Prefettura di Catania e istantaneamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di Vertice del comando della Squadra Aerea, vale a dire la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questi ultimi vengono effettuati attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità.

Il Falcon 900 del 31° Stormo è decollato dall’aeroporto di Ciampino verso Catania, dove ha imbarcato la culla termica ed è decollato in emergenza verso l’aeroporto di Bergamo. All’arrivo allo scalo aeroportuale lombardo, è stato disposto il trasferimento del piccolo in ambulanza per il ricovero presso l’Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, nella provincia di Lecco, mentre il Falcon 900 è rientrato a Ciampino.