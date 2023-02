Stasera in TV: “Le pagine della nostra vita” e “Men in Black: International”

La Festa di Sant'Agata si è appena conclusa: cosa fare adesso? Un bel film potrebbe essere un'ottima alternativa: i consigli della redazione di LiveUnict.

Dopo aver seguito a pieno la Festa di Sant’Agata, non vedete l’ora di riposare un po’? Il palinsesto televisivo odierno diverrà un’ulteriore buona ragione per rimanere in casa. I consigli della redazione di LiveUnict.

42 [Irisi, ore 21:00]: Dopo la Seconda guerra mondiale, anche il mondo dello sport ripartì, ma il baseball americano continuò a differenziare il campionato: uno per i soli giocatori bianchi, l’altro per i soli giocatori neri. Branch Rickey, manager dei Brooklyn Dodgers, sfida questa forma di segregazione razziale e lo fa scegliendo come giocatore l’ex stella dell’atletica giovanile, Jackie Robinson.

Men in Black: International [Tv 8, ore 21:30]: Molly è ancora una bambina quando assiste all’intervento dei Men in Black e non si farà sparaflashare, mantenendo il segreto dell’esistenza aliena. Sogna di diventare anche lei un agente segreto e riuscendo nell’impresa, affiancherà l indisciplinato Agente H.

The Mask 2 [Canale 27, ore 21:10]: Loki o meglio la sua maschera colpisce ancora e la sua “vittima” stavolta è un ragazzino, che ne assorbe i poteri. I guai non finiscono qui perché lo stesso Loki tornerà sulla terra per riappropriarsi della sua maschera.

Le pagine della nostra vita [La 5, ore 21:10]: Annie Hamilton si trova in vacanza con la famiglia in Nord Carolina. Di famiglia facoltosa, conosce Noah Calhoun, operaio. Tra i due nasce un’intensa storia d’amore e terminata l’estate, il loro momento di separazione viene vissuto tragicamente. Passano gli anni e i due innamorati si ritrovano: lei sta per sposarsi, ma prima deve chiudere il capitolo con il suo primo amore.