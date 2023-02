Stasera in TV: “Certamente, forse” e “Il castello di vetro”

Stasera in TV: sono tante le scelte per questo venerdì sera, con titoli di ogni genere. Ecco alcuni dei film più consigliati dalla Redazione di LiveUniCT.

I mercenari 3 [Italia Uno, ore 21:20]: Film d’azione del 2014, racconta la storia di Barney, Christma e il resto della squadra dei Mercenari che viene faccia a faccia con Conrad Stonebanks, uno spietato trafficante d’armi nonché colui che anni prima aveva co-fondato il gruppo insieme a Barney. Tutti credevano Stonebanks morto, ma è sopravvissuto e ha fatto come sua missione quella di porre fine ai Mercenari.

Il castello di vetro [Rai Movie ore 21:10]: Film drammatico del 2017, basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls. Il castello di vetro è il racconto dell’infanzia nomade e travagliata dell’autrice/protagonista. Seconda di quattro fratelli, Jeannette cresce con una madre immatura e capricciosa, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso ma alcolizzato. Quando non è ubriaco, Rex Walls si getta in progetti sconsiderati, elabora complesse strategie di guadagno e infarcisce la mente dei figli di aneddoti bizzarri e fantasiosi, che col tempo alle due sorelle maggiori non bastano più. L’immaginario castello di vetro, che lo sconclusionato genitore progetta un giorno di costruire per le bambine, diventa perciò simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante. Ma anche dei guizzi della follia e dell’immaginazione.

Certamente, forse [La 5, ore 21:10]: Commedia romantica, del 2008 vede Will deve spiegare alla figlia perché sta divorziando, le pressanti domande della piccola lo portano a proporle un gioco: lui racconterà la storia di come ha conosciuto sua madre mentre frequentava altre due ragazze d i cui era innamoratissimo senza svelare chi delle tre è sua madre.