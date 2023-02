Stasera in TV: in onda “Sanremo 2023” e “Replicas”

La redazione di LiveUnict consiglia film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito la programmazione con i migliori titoli.

Sanremo 2023 [Rai 1, ore 20:40]: Amadeus conduce la 73a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dal Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023.

Replicas [Rai 2, ore 21:20]: Con una storia drammatica dai risvolti inaspettati, Replicas riscrive le leggi di Asimov e della robotica fondendo insieme gli slanci della mente umana con gli iperrealistici fantocci robotici. Terrorizzato all’idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves) impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all’avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona (Alice Eve) e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l’attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza.

Puoi baciare lo sposo [Canale 5, ore 21:20]: Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagirà alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, parteciperà alle nozze? Ma, soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?