Mutui: Catania e Palermo tra le città meno costose per i single

Secondo le ultime analisi seguite da Immobiliare, acquistare casa per un single è sempre più difficile. Tuttavia non è così in tutta Italia, in particolare a Catania e Palermo.

Negli ultimi anni è sempre più difficile acquistare casa per un single nei centri urbani e spesso anche in provincia. Dati che mergono grazie a diverse analisi di Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato di Immobiliare.it, secondo cui i grandi centri del Nord e del Centro Italia rimangono quasi inaccessibili: solo a Torino e a Genova è possibile acquistare nel comune.

Tuttavia, in Sicilia, spiccano le città di Catania e Palermo tra le più favorevoli per l’acquisto di casa con prezzi più bassi rispetto alla media e a misura di singolo reddito, ma la situazione migliora ancora se si è in due.

Per quanto riguarda la situazione al nord Italia, città come Milano, Roma e Venezia sono considerate tra le più costose, mentre Torino viene citata come la più accessibile.