Durante il mese di ottobre 2024, il mercato immobiliare ha registrato significative variazioni nei prezzi degli immobili in vendita e in affitto a livello nazionale. Analizzando i dati raccolti da Immobiliare.it, emergono differenze evidenti tra le diverse regioni italiane, con la Trentino Alto Adige in testa per quanto riguarda i prezzi di vendita più alti e la Calabria come il valore più basso. Nello specifico vengono richiesti € 3.450 al metro quadro per il Trentino Alto Adige, e € 953 per metro quadro per la Calabria

Andamento dei prezzi degli immobili in Italia

A ottobre 2024, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita è stato di € 2.064 al metro quadro, segnando un aumento del 4,40% rispetto a ottobre 2023, quando il prezzo medio era di € 1.977/m². Mentre per quanto concerne il il prezzo medio per gli immobili residenziali in affitto ad ottobre 2024 è stato di € 13,63 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,99% rispetto a ottobre 2023, quando il prezzo era di € 12,74/m².

Mercato immobiliare in Sicilia

Per quanto concerne i prezzi di immobili in affitto o in vendita in Sicilia, nella media nazionale, ci troviamo in fondo alla classifica. Precisamente al 16esimo posto, e a soli 3 posizioni di vantaggio rispetto all’ultimo posto.

Di seguito le quotazioni di mercato in Sicilia

Prezzi degli immobili in Sicilia

A ottobre 2024, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita in Sicilia è stato di € 1.165 al metro quadro, con un aumento del 2,92% rispetto a ottobre 2023, quando il prezzo medio era di € 1.132/m². Per quanto concerne il , il prezzo medio per affittare un immobile residenziale in Sicilia, ad ottobre 2024, è stato di € 7,64 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 4,50% rispetto a ottobre 2023, quando il prezzo era di € 8,00 al mq.

Prezzi degli immobili a Catania

Nello specifico Catania è sul podio per il prezzo più alto di case in affitto. Si raggiunge un valore di € 8,27 al mese per metro quadro. Si tratta di una condizione disagiante per l’intera città. Considerando il fatto che la maggior parte degli affitti a Catania sono destinati agli studenti fuori sede. Da tenere a mente che a differenza di chi lavora e può contare su uno stipendio mensile, gli studenti non sempre hanno accesso a entrate stabili. Molti di loro devono affrontare il peso di affitti elevati, rendendo difficile gestire le spese mensili, specialmente in un periodo in cui il costo della vita è già elevato.

A detenere il podio per gli affitti meno cari è Enna, che con il suo polo universitario Kore offre affitti molto più accessibili per tutti gli studenti. Con un costo di solo € 4,08 al mese per metro quadro.