Covid Sicilia, infezioni e ricoveri in calo nell’Isola: i dati

Pubblicato il report settimanale contenente i dati sulla situazione pandemica in Sicilia: in netta diminuzione le positività e le ospedalizzazioni.

Come di consueto ormai, pubblicato il report settimanale sulla situazione pandemica. Per quanto riguarda la Regione Sicilia, in riferimento alla settimana che va dal 23 al 29 gennaio, il bollettino Dasoe ha registrato un calo di nuove infezioni e ospedalizzazioni che continua a diminuire vertiginosamente.

Scrutando più in dettaglio il quadro attuale, i nuovi positivi, che in base al documento sono per più della metà non vaccinati, sono stati complessivamente 3.061 (64 ogni 100 mila abitanti). Il tasso più alto, rispetto alla media regionale, è stato rilevato nelle province di Palermo (78/100.000), Siracusa (70/100.000) e Agrigento (68/100.000). Mentre la fascia di età maggiormente a rischio è ancora quella compresa tra i 70 e gli 89 anni (100/100.000).