Stasera in TV: in onda “Harry Potter e il Calice di Fuoco” e “Juventus Vs Lazio”

Ecco le proposte di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV, una serata all'insegna di cinema e sport.

Cinema Sicilia troppo lontani, così come lo stesso weekend? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sulla programmazione televisiva di questa sera.

Harry Potter e il Calice di Fuoco [Italia 1, ore 21:20]: nel palinsesto di stasera, spicca sicuramente il quarto capitolo di una delle saghe più amate di sempre. Harry Potter è al suo quarto anno nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, anno in cui si svolge il torneo Tre Maghi che vede affrontarsi per l’appunto tre maghi in diverse e pericolose gare. Hogwarts ha già il suo partecipante ma, inaspettatamente, il nome di Harry si trova dentro il calice di fuoco, costringendolo ad aggiungersi ai 3 partecipanti e affrontare le prove.

Calcio – Coppa Italia: Juventus Vs Lazio [Canale 5, ore 21:00]: all’Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus Vs Lazio, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e che darà accesso alle semifinali. La squadra di Allegri è reduce dalla pesante sconfitta in casa contro il Monza, mentre la Lazio di Maurizio Sarri, un ex della partita, è in un periodo di forma pur essendo reduce da un pareggio interno contro la Fiorentina.

Oscure Presenze [Italia 2, ore 21:15]: per gli amanti del genere horror. È la storia di una ragazza di nome Jessabelle, che perde il fidanzato in un tragico incidente stradale e fa ritorno alla propria casa d’infanzia in Lousiana. Ma al suo interno qualcosa non va: una presenza terrificante ha occupato la villa e comincerà a perseguitare la ragazza.

Pearl Harbor [Iris, ore 21:00]: drammatico, ambientato nella seconda guerra mondiale, racconta i bombardamenti di Pearl Harbor nei panni di due giovani piloti che partono volontari nell’aviazione americana. L’attacco dei giapponesi a Pearl Harbor complicherà le cose mettendo a dura prova la sopravvivenza dei protagonisti.