Stasera in TV: in onda “X-Men 2” e “Inter Vs Atlanta”

X-Men 2 [Rai 4, ore 21:20]: L’Accademia dei Mutanti è attaccata da forze nemiche, ma gli X-Men sono impegnati nella caccia a un mutante assassino che vuole attentare alla vita del Presidente. La notizia dell’assalto provoca una violenta protesta nei confronti dei mutanti da parte dell’opinione pubblica, che li malsopporta. In questo contesto, sono in molti a chiedere la reintroduzione del Mutant Registration Act: tra i più strenui difensori di questa idea, William Stricker, un militare sospettato di aver condotto esperimenti sui mutanti.

Calcio: Coppa Italia – Inter Vs Atlanta [Canale 5, ore 21:00]

In darkness nell’oscurità [Canale 20, ore 21:05]: Londra, ai nostri giorni. La pianista cieca Sofia (Natalie Dormer) conduce una vita apparentemente tranquilla. Ogni notte viene svegliata dai litigi tra la bella e travagliata Veronique (Emily Ratajkowski) e il padre di quest’ultima, entrambi residenti nello stesso palazzo della protagonista. Una sera le due ragazze si incrociano per puro caso in ascensore, Sofia nota che Veronique è in fuga, è sconvolta, e da lì a breve Sofia assisterà alla morte della vicina all’apparenza per suicidio. Nulla è come sembra in quanto verrà coinvolta in una serie di intrighi e delitti che hanno a che fare con il suo passato e connessi a delle perdite terribili subite durante la sua infanzia.

Tiramisù [Cine 34, ore 21:00]: Antonio, rappresentante di prodotti farmaceutici, è sposato con la dolce Aurora. Nella loro vita bazzicano spesso Franco, il cinico cognato di Antonio trentenne divorziato e con una figlia di sette anni, e Marco, perennemente depresso a causa degli affari poco redditizi della sua enoteca. Timoroso che la moglie possa prima o poi stancarsi di lui e del suo poco successo professionale, Antonio un giorno dimentica in uno studio medico un tiramisù fatto da Aurora, che lui avrebbe dovuto portare alla Caritas. Un dottore lo assaggia e la vita di Antonio improvvisamente cambia. Il tiramisù diventerà il primo innocente gradino di una scala di intrallazzi che il maldestro Antonio riuscirà comunque a costruire per ottenere sempre più successo nel campo della sanità.