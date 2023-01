Stasera in TV: in onda” The Mask” e “Tu la conosci Claudia?”

Lunedì sera troppo noioso? Cinema Catania troppo distanti? Nessuna paura: la redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Troppo freddo per raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura anche il piccolo schermo questa sera offre un palinsesto davvero molto interessante.

Black out Vite sospese [Rai 1, ore 21:25]: l’uccisione di Max mette in allarme tutto l’hotel, tra gli ospiti c’ è un assassino, per alleviare le tensioni Giovani inizierà ad indagare sul fatto.

Tu la conosci Claudia?[Cine34, ore 21:00]: Giovanni è una persona molto abitudinaria ed è spostato con Claudia, ma ad un certo punto anche due sconosciuti Aldo e Giovanni si innamorano proprio di Claudia.

The Mask – Da zero a mito [Twentyseven, ore 21:10]: Stanley è un ragazzo piuttosto buffo che si innamora di una ragazza praticamente non raggiungibile, mentre passeggia nei pressi del molo trova una strana maschera e da lì la sua vita cambia.

Flight[TV8, ore 21:30]: Whip è un pilota che ha gravi problemi con l’alcol e la droga e si ritrova a gestire un complicato atterraggio d’emergenza.