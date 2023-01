Concorsi Sicilia 2023, assunzioni in Comuni e ASP: i bandi

Concorsi Sicilia 2023: di diversi riferisce la nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Di seguito i principali dettagli in merito ad alcuni bandi.

Concorsi Sicilia 2023: basta consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 gennaio 2023, per individuare numerose nuove opportunità di lavoro. Quali? Di seguito i principali dettagli in merito ad alcuni bandi.

Offerte lavoro Catania: concorso per 59 posti

Il primo bando riguarda la Città metropolitana di Catania. È stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di vari profili. Di seguito la suddivisione dei posti messi a disposizione:

4 posti istruttore direttivo amministrativo;

4 posti istruttore direttivo di ragioneria;

10 posti istruttore direttivo tecnico;

1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale;

1 posto istruttore direttivo informatico;

1 posto istruttore direttivo avvocato;

6 posti istruttore di ragioneria;

13 posti istruttore amministrativo;

14 posti istruttore tecnico; –

2 posti istruttore informatico;

3 posti operatore amministrativo.

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorsi Sicilia: Comune di Biancavilla

Le opportunità offerte dai Comuni del Catanese non sono finite qui. Anche per il Comune di Biancavilla è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D). Si tratta di un impiego a tempo pieno e indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Anche in questo caso si rimanda alla lettura del bando in formato integrale, pubblicato all’Albo pretorio digitale del Comune di Biancavilla.

Concorsi Sicilia: Comune di Solarino

Anche al di fuori della provincia di Catania si ricerca personale. Un altro bando riguarda, di fatto, il Comune di Solarino, in provincia di Siracusa: è stato indetto un concorso, questa volta per soli esami, per la copertura a tempo determinato (3 anni) e part-time al 50% di 2 posti di istruttore tecnico (categoria C1). Si esplicita, ad ogni modo, che un posto risulta prioritariamente riservato ai militari volontari delle FF.AA. congedati senza demerito.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorsi Sicilia: ASP di Agrigento

Non solo Comuni. In Gazzetta è presente anche un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di 26 posti presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Questi, nel dettaglio:

4 posti di ostetrico;

5 posti di fisioterapista;

1 posto di terapista occupazionale;

2 posti di ortottista;

7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica;

4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Si esplicita che occorrerà presentare domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Necessaria, risulterà, anche l’iscrizione on line nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it

Anche in questo caso, per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.