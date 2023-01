Arrestato baby pusher nel Catanese: riceveva ordinazioni tramite messaggi

Il ragazzo è stato identificato dai carabinieri e dopo aver pianto a dirotto ha collaborato con i militari: per il baby pusher sono stati disposti i domiciliari.

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania hanno arrestato un 16enne per spaccio di droga. I militari hanno appreso che presso la piazza del paese si trovano molti giovani con addosso sostanze stupefacenti per fine di spaccio o di consumo personale.

In questa circostanza i militari dell’Arma hanno da subito notato qualcosa di strano: infatti, avevano visto tre giovani che si erano spostati da Via Roma a Via San Michele dove si sono messi a parlare in uno spazio poco illuminato. I carabinieri li hanno raggiunti subito e li hanno identificati, e hanno riferito al baby pusher che avrebbero chiamato i suoi genitori per procedere alla perquisizione. A quel punto il ragazzo si è lasciato andare, ed ha pianto a dirotto.

Il 16enne è stato comunque confortato dai militari che lo hanno invitato ad aprire il giubbotto dove nascondeva una bustina contenente 115 grammi di marijuana. In stato di agitazione, il ragazzo ha mostrato ai militari il suo cellulare e si è scoperto che il 16enne intratteneva dei “rapporti di lavoro” con altri acquirenti tramite un sistema di messaggistica.

Il minorenne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.