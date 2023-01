Meteo Sicilia, allerta gialla su tutta la regione: in arrivo forti temporali

Meteo Sicilia, allerta gialla in tutta la regione: la Protezione Civile ha rilasciato un bollettino in cui avvisa la popolazione di possibili temporali in arrivo.

Dopo settimane caratterizzate da un cielo non così tanto invernale, si appresta ad arrivare anche nella nostra isola l’inverno in tutta la sua pienezza. Negli ultimi giorni all’appello non è mancato nemmeno il freddo, non solo abbassando di gran lunga le temperature, ma ha portato con sé anche instabilità metereologiche, nubifragi e venti su tutta l’isola. Anche per oggi, 26 gennaio, sarà protagonista l’allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per questo motivo forti instabilità e temporali potrebbero colpire la Sicilia. Come si evince dal bollettino è possibile che durante la giornata si manifestino temporali o rovesci con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Maltempo che è già iniziato nella giornata di ieri, precisamente durante le ore serali, quando una pioggia battente e della grandine hanno colpito Catania. Le situazioni più gravi sono state indicate ad Aci Catena, Aci San Filippo e ad Aci Platani, in cui le strade sono state bloccate a causa della grandine solidificata.