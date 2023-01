Stasera in TV: in onda “Prima o poi ti sposo” e “My skinny sister”

La redazione di LiveUnict consiglia interessanti film da guardare stasera in Tv. Di seguito la programmazione con i titoli più accattivanti.

Zack, cane, eroe [Rai 1, ore 21:25]: Zack è un fedelissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia di origine ebrea in base alle leggi di Norimberga. Adottato da un ufficiale delle SS, viene addestrato ad attaccare i prigionieri nei – campi di concentramento ma quando incontra di nuovo Joshua, il suo padroncino, il cane lo riconosce immediatamente. Mettendo a rischio la sua vita, il pastore tedesco riuscirà a far evadere Joshua e a scappare con lui, iniziando insieme un difficile cammino verso la salvezza.

Io vi troverò [Italia 1, ore 21:30]: La figlia di un ex agente dei servizi segreti viene rapita per essere venduta come schiava. Il padre userà tutte le sue conoscenze e tutti i suoi mezzi per ritrovarla e riportarla a casa.

Prima o poi ti sposo [Canale 9, ore 21:25]: Lei è una donna in carriera: organizza matrimoni per coppie danarose, e ovviamente è single. Lui la salva da un incidente e scocca la scintilla. Ma lei sta organizzando le nozze della ragazza più ricca di San Francisco, e chi è lui, se non il promesso sposo?

My skinny sister [TV 2000, ore 21:00]: Vincitore di otto premi internazionali, tra cui l’Orso di Cristallo al festival di Berlino, il film è ispirato alla storia personale della stessa regista, la svedese Sanna Lenken, e narra, attraverso lo sguardo della dodicenne Stella, la lotta della sorella maggiore contro l’anoressia.