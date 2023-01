Stasera in TV: in onda “Blow” e “Fast and Furious 7”

Stasera in TV film per tutti i gusti: i consigli della redazione di LiveUnict.

Troppo freddo per raggiungere un cinema Catania? Il palinsesto televisivo odierno vi convincerà a rimanere al caldo in casa. Le proposte più allettanti.

[Italia 1, pre 21:20]: Deckard Shaw, fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua banda, è deciso a vendicarsi, avvalendosi delle tecniche di guerra apprese lavorando per i servizi segreti britannici. La situazione sembra disperata fin quando la CIA non si offre di aiutare l’uomo ed i suoi, a condizione che questi recuperino Ramsey.

Vi presento i nostri [TWENTYSEVEN, ore 21:10]: dopo dieci anni di matrimonio e due figli, Gaylord Fotter crede di aver finalmente conquistato il rispetto del suocero. Ma un’altra prova, la più difficile, lo attende. Commedia esilarante con Ben Stiller e Robert De Niro.

Blow [Iris, ore 21:oo]: il film, con Johnny Depp e Penélope Cruz, racconta la vita di George Jung, tra gli anni Settanta e Ottanta, il punto di riferimento negli USA per il traffico della cocaina colombiana per conto di Pablo Escobar.