Un po’ di Sicilia su “National Geographic”: un borgo marinaro tra le pagine della rivista

Un borgo marinaro della Sicilia tra i protagonisti del nuovo numero della rivista "The National Geographic". Per la Sicilia, tuttavia, non è la prima volta.

Tutti pazzi per la Sicilia: da tempo l’Isola viene esaltata e celebrata per le sue bellezze. Grazie ai film e, nell’ultimo periodo, alla pluripremiata serie The White Lotus, le fotografie dei luoghi più conosciuti dell’Isola, ma anche di quelli meno celebri ma vere e proprie “perle nascoste”, stanno facendo il giro del mondo, attirando turisti da ogni dove.

Ma non è tutto. Anche la celebre rivista mensile The National Geographic, tra le più note e con ben 50 milioni di lettori al mese, ha “piazzato” il borgo marinaro di Aspra, frazione di Bagheria, a pagina 3. Una notizia accolta con gioia dall’Assessore Andrea Sciortino, che ha annunciato con soddisfazione come “ora anche Aspra ha il suo pezzettino di storia nella prestigiosa rivista, una bella pubblicità per la frazione”.

All’interno dell’articolo, inoltre, sono state poste foto panoramiche delle ville di Bagheria: villa Cattolica, villa Palagonia, villa Valguarnera. Tuttavia, per la Sicilia, non è la prima volta da protagonista tra le pagine della celebre rivista: poco tempo fa, infatti, Palermo era stata definita da National Geographic la miglior città dove lavorare da remoto, in una lista che, tra le altre, comprendeva celebri città quali Bali, città del Capo e Antigua.