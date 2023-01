WhatsApp, novità: presto possibile trasferimento chat e report di stato

WhatsApp, in arrivo nuove funzioni: presto sarà possibile trasferire le chat senza backup e effettuare report di stato.

WhatsApp, novità: l’app di Meta non smette mai di rinnovarsi, e lancia sempre nuove funzioni per i propri utenti. Infatti, molto presto potrebbero essere disponibili altre due opzioni per gli utilizzatori dell’app di messaggistica tra le più usate al mondo.

In particolare, nei prossimi mesi dovrebbero essere due le nuove funzioni disponibili per gli utenti di WhatsApp. Si tratta della possibilità di effettuare il trasferimento delle chat e i report di stato: ecco in cosa consistono le due nuove funzioni.

WhatsApp, novità: trasferimento chat

Una delle prime novità annunciate e che saranno testate prossimamente per quanto riguarda l’app di messaggistica di proprietà di Meta, si tratta del trasferimento delle chat da un telefono all’altro. Questo processo, che non sempre si presenta come un’attività semplice da svolgere, prevede una semplificazione della modalità di trasferimento che permetterà di svolgere il tutto senza dover effettuare il backup su Google Drive.

Infatti, sembrerebbe essere stato annunciato che basterà semplicemnte scaricare l’app nel nuovo dispositivo e poi confermare o meno l’interesse a trasferire le proprie chat dal telefono precedente a quello nuovo.

WhatsApp, novità: report di stato

Altra novità dal mondo dell’app di messaggistica di proprietà di Meta, prevede l’attivazione della funzione di report di stato. Questa opzione potrebbe essere molto interessante per alcuni utenti e decisamente mento per altri: infatti, attraverso essa sarà possibile segnalare gli stati che sono percepiti come inopportuni, in quanto violano i termini di servizio stabiliti dall’app.

A tal proposito, sarà quindi inserito un pulsante che permetterà di attivare la funzione di segnalazione degli stati altrui.

WhatsApp: i modelli sui quali non funzionerà più

Infine, si ricorda che WhatsApp ha annunciato un elenco di modelli di smartphone sui quali l’app di messaggistica di proprietà di Meta avrebbe smesso di funzionare a partire dal 2023. Di seguito, l’elenco dei quasi 50 modelli troppo “desueti” per il funzionamento dell’app: