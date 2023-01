Bonus mobili 2023, confermata anche per il nuovo anno l'agevolazione economica per l'acquisto di mobilia e grandi elettrodomestici: ecco come ottenerlo.

Bonus mobili 2023: anche per il nuovo anno è stato confermato il beneficio economico che prevede un supporto a coloro i quali hanno intenzione di cambiare o acquistare l’arredamento delle case. Infatti, nella Legge di Bilancio per l’anno appena iniziato è stato inserito il bonus mobili, sebbene preveda alcune modifiche rispetto alla versione dell’anno precedente. Ecco le informazioni principali riguardo al bonus mobili 2023, come ottenerlo e come funziona.

Bonus mobili 2023: novità Legge di bilancio

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la conferma del beneficio economico noto come “bonus mobili”. Tuttavia, la formula è lievemente cambiata rispetto all’anno 2022: questo perché, secondo quanto definito nella nuova legge, la detrazione del 50% prevista con il contributo economico in questione è stata bloccata a 8mila euro rispetto ai 10mila previsti in precedenza.

A tal proposito, è anche importante tenere a mente la data di scadenza attuale del bonus, anche se è ancora abbastanza lontana. Infatti, il beneficio è valido se utilizzato entro il 2024, a meno che il bonus non venga nuovamente prorogato.

Bonus mobili: in cosa consiste e come funziona

Ma in cosa consiste concretamente questo beneficio? Secondo quanto confermato nella Legge di Bilancio 2023, il bonus mobili può essere richiesto per tutti coloro i quali realizzeranno un intervento di ristrutturazione edilizia e acquisteranno nuovi mobili o anche grandi elettrodomestici. Tuttavia, rimane fondamentale tenere a mente i requisiti di tali acquisti:

per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non devono essere di classe inferiore alla E;

non devono essere di classe inferiore alla E; per i forni , la classe minima richiesta è la A;

, la classe minima richiesta è la A; per frigoriferi e congelatori, non devono essere di classe inferiore alla F.

Inoltre, sono considerati validi acquisti di:

mobili nuovi di ogni genere, escluse porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi d’arredo;

elettrodomestici secondo le classi già elencate e inclusi stufe elettriche, microonde, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettici, apparecchi per il condizionamento o ventilatori elettrici.

Bonus mobili 2023: come ottenerlo

Per poter ottenere il bonus mobili 2023, oltre a rispettare i requisiti, è necessario effettuare una denuncia apposita al momento della dichiarazione dei redditi, con la presentazionde del modello Unico o del modello 730. Ciò significa che non sarà possibile ottenerlo tramite la formulazione di una richiesta, ma che basterà inserire le spese sostenute nella documentazione sopracitata per poter ottenere lo sconto fiscale.