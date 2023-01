Sicilia, 36 milioni per le piccole imprese: “Innovazione dal punto di vista tecnologico”

Sicilia, dalla Regione 36 milioni per le piccole imprese che vogliono rinnovarsi dal punto di vista tecnologico. A breve bando in Gazzetta.

Al via Ripresa Sicilia, un avviso pubblico presentato dal Dipartimento attività produttive rivolto alle piccole imprese sia in forma singola che che in forma associata.

Con una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro, il governo regionale punta a rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e stimolare il riposizionamento di settori tradizionali.

Il progetto è stato presentato dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo alla presenza di Carmelo Frittitta, dirigente generale dell’assessorato Attività produttive, e di Calogero Giulio Guagliano, direttore generale dell’Irfis che gestirà il bando.

L’avviso sarà noto nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale e sarà possibile presentare le domande dal primo al 31 marzo 2023. “Siamo contrari al click day, non lo condividiamo, è una procedura fallimentare che non seguiremo – dice Tamajo nel video di Marcella Chirchio -. La misura aiuterà le imprese che vogliono rinnovarsi, innovarsi dal punto di vista tecnologico e fare ricerca. Il programma di spesa è agevolato nella misura massima del 75%, mentre il cofinanziamento da parte dell’impresa non deve essere inferiore al 25%”.