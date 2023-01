Sicilia, un fungo fa ammalare i limoni: produzione crollata del 40%

Un fungo fa ammalare i limoni in Sicilia. Infatti, negli ultimi 30 anni la produzione di quest'ultimi è crollata del 40%.

Negli ultimi 30 anni in Sicilia è stato registrato un tasso di crollo del 40% per quanto riguarda la produzione dei limoni. Questo a causa di un fungo patogeno che costringe a drastiche potature.

A rilanciare l’allarme sono stati gli imprenditori agricoli che hanno reso l’oro giallo siciliano eccellenza indiscussa in Italia ed Europa, per le sue tre Igp Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna.

Antonio Fricano, presidente del consorzio Apo Sicilia, cooperativa di Bagheria che riunisce diverse aziende isolane spiega che “si riducono sempre di più proprio per il “mal secco”, o meglio, per le ricadute economiche collegate a questa malattia, che non si può debellare ma solo contrastare con opportuni trattamenti fitosanitari: cure che hanno un costo notevolissimo, difficile da sostenere per qualsiasi imprenditore, a maggior ragione di fronte al forte deprezzamento subito dal prodotto a partire dal 1990 e parzialmente interrotto negli ultimi anni”.