Stasera in TV: in onda “Fast and Furious” e “Matrimonio al Sud”

La redazione di LiveUnict propone film e serie tv da guardare comodamente da casa propria in questo lunedì di ritorno dopo le vacanze natalizie.

Ip Man 4 [Rai 4, ore 21:20]: Ip Man viene invitato a San Francisco dal suo ex- allievo Bruce Lee. Giunto in America, l’uomo scopre che la comunità di Chinatown non vede di buon occhio l’insegnamento delle arti marziali ai non cinesi.

Fast and Furious 5 [Italia 1, ore 21:20]: Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Là, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra.

Matrimonio al Sud [Cine 34, ore 21:00]: Lorenzo Colombo, industrialotto lombardo che ama solo il nord, riceve il più grande dolore della sua vita quando il figlio gli comunica di volere sposare una ragazza del sud. Lorenzo è così costretto a scendere al meridione per le nozze, facendo così la conoscenza del futuro consuocero, un pizzaiolo napoletano. A seguire da vicino il matrimonio ci sono anche le telecamere di un programma televisivo, che rivelando il progetto dei due ragazzi di trasferirsi all’estero causerà non pochi guai e ingerenze.