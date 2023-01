Omicidio nel Catanese: uomo aggredito e ucciso

Omicidio nel catanese, esattamente a Giarre, dove un uomo è stato aggredito e ucciso. In corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il 52enne Vincenzo Zappalà è stato ritrovato in fin di vita in contrada Altarello, una frazione di Giarre. Tuttavia, si indaga per omicidio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato vittima di una violenta aggressione mentre si trovava all’estero di un supermercato sito in Corso delle Province.

L’uomo è stato trasportato in ospedale ma sarebbe giunto già in fin di vita. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri che stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona per risalire all’accaduto.