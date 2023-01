Catania, stava prendendo l’aereo con 230 grammi di cocaina: arrestato 18enne

Un giovane ragazzo di 18 anni è stato tradito dalla presenza di metalli che ha fatto scattare i controlli. Il giovane si stava imbarcando con 230 grammi di cocaina.

Un giovane ragazzo di 18 anni si era recato all’aeroporto di Catania con 230 grammi di cocaina ed era pronto ad imbarcarsi sul volo per Venezia.

Giunto ai controlli di sicurezza è stato tradito dall’allarme per la presenza di metallo e da lì sono partiti i controlli che hanno rilevato la presenza di cocaina. Successivamente sono scattati i controlli e la perquisizione e sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina per un totale di 230 grammi e soldi in contanti anche con valuta straniera. Il ragazzo è stato arrestato.