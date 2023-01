Incidente in Sicilia: 38enne perde la vita finendo contro un palo con la moto

Incidente Sicilia: un 38enne ha perso la vita nelle prime ore della mattina sulla SS115 dopo che la sua moto è andata a finire contro un palo.

Incidente mortale in Sicilia nel corso della mattinata odierna: infatti, nelle prime ore del giorno, un muratore 38enne di Rosolini ha perso la vita in un sinistro sulla SS115. L’evento, che sembrerebbe essere stato autonomo, ha visto la vittima perdere il controllo del proprio mezzo, andando ad impattare con la moto contro un palo della segnaletica stradale.

La strada sulla quale si è verificato l’impatto, la SS115, collega Ispica a Rosolini. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per gli opportuni rilievi e per l’aiuto sanitario, ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare.