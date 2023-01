Botte e ustioni da sigaretta su bimbo di 4 anni: indagati madre e compagno

Le indagini sono scattate grazie ad una segnalazione dell'Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania: il minore era stato trasportato in ospedale per via delle gravi condizioni nelle quali si trovava.

Un bambino di appena 4 anni ha ricevuto vari maltrattamenti e lesioni gravi: secondo le indagini della Procura di Agrigento guidata da Salvatore Vella della Squadra Mobile Locale diretta da Giovanni Minardi.

Le indagini sono iniziate grazie ad una segnalazione da parte dell’Ospedale Garibaldi di Nesima nel Catanese, dove il minore è stato portato per via delle gravi condizioni in cui versava. Gli investigatori, tramite le intercettazioni telefoniche, hanno accertato che i due indagati, vale a dire la madre del piccolo e il compagno, abbiano percosso il minore con l’ausilio di un corpo contundente causandogli gravi danni alle dita delle mani, dei piedi ed al sacco scrotale. Inoltre, il minore presentava ustioni sul corpo, probabilmente prodotte dalle sigarette.

La madre indagata dalla Procura Distrettuale è una trentenne straniera ed è disoccupata, come il compagno, che in passato è stato indagato per maltrattamenti e lesioni gravi.