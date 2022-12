Esplode bombola in appartamento nel Catanese: si registrano feriti

L'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas: sul posto intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, la polizia ed il sindaco.

Nel Catanese è esploso nelle scorse ore un appartamento: il violento boato, seguito poi dalle fiamme, è stato udito anche a centinaia di metri di distanza.

Il fatto è accaduto ad Adrano, più nello specifico all’interno di un’abitazione in pieno centro storico, tra via Vittorio Emanuele e via Archimede. L’esplosione, che ha distrutto l’appartamento, sarebbe stata causata da una bombola di gas.

Non è ancora stato quantificato il numero di feriti, ma si sa che il più grave, rimasto sotto le macerie ed estratto dai soccorritori, ha riportato ustioni su più parti del corpo ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, infatti, sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, la polizia ed, infine, anche il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso.