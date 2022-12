Concorsi Sicilia, dalle Asp alle Università: i posti disponibili

Concorsi Sicilia: dalle Asp alle Università, sono diversi i bandi di gara aperti al momento. Ecco tutti i dettagli in merito a posti disponili, requisiti e scadenze per poter partecipare.

Concorsi Sicilia: per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro e ambiscono ad essere impiegati nel settore pubblico, diverse sono le figure attualmente ricercate in ambito medico e universitario. Ecco quali sono le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze per poter partecipare ai seguenti bandi di selezione pubblica in diverse province del territorio siciliano.

Concorsi Sicilia: ASP di Agrigento

In merito alla provincia di Agrigento, l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) ha indetto un nuovo concorso volto al reclutamento di 6 operatori tecnici specializzati, vale a dire autisti di ambulanza, da impiegare con contratto a tempo indeterminato.

Per potersi candidare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;

dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

Assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Conseguimento della licenza media ;

; Patente di guida categoria B;

Effettiva esperienza professionale di cinque anni (60 mesi) acquisita presso enti pubblici o privati in qualità di autista di mezzi di emergenza;

(60 mesi) acquisita presso enti pubblici o privati in qualità di autista di mezzi di emergenza; Assenza di condanne penali;

Idoneità specifica alla mansione.

Per informazioni ancora più dettagliate si rimanda all’apposito sito dell’Asp e si ricorda agli aspiranti autisti di ambulanza che la scadenza per poter presentare la domanda online è fissata a giovedì 5 gennaio 2023.

Subito lavoro Sicilia: Università degli Studi di Palermo

In merito ai concorsi Sicilia, anche l’Ateneo del capoluogo siciliano ha indetto un bando di selezione per la copertura di 12 figure di tecnologi, nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, da assumere con contratto a tempo determinato.

In particolare, si ricercano le seguenti figure così ripartite:

CN00000023: T.D./ctg EP3 (1 tecnologo);

CN00000033: T.D./ctg D3 (6 tecnologi);

PE00000021: T.D./ctg EP3 (2 tecnologi);

IR00000037: T.D./ctg D3 (2 tecnologi);

IR00000014: T.D./ctg D3 (1 tecnologo).

Per gli aspiranti addetti è possibile presentare online la domanda entro e non oltre domenica 16 gennaio 2023.

Offerte lavoro Sicilia: Ospedale Civico di Palermo

Ancora nel capoluogo, disponibile un concorso per titoli ed esami di area medica per la copertura di 3 posti di dirigente medico di Medicina nucleare con assunzione con contratto a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al direttore generale dell’ARNAS entro e non oltre il 1° gennaio 2023.

Per ulteriori dettagli riguardo ai requisiti e alle prove da espletare nel corso della partecipazione al concorso, si consiglia di consultare il bando disponibile sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi N. 95 del 2 dicembre 2022 e sul sito internet istituzionale dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di Crisitna – Benfratelli di Palermo.