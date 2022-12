Sicilia, pensionato trovato morto in casa: “È omicidio”

In Sicilia un pensionato è stato trovato morto in casa: secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio.

Sangue in Sicilia. Nelle scorse ore un pensionato di 79 anni è stato trovato cadavere all’interno della propria abitazione in contrada Margio, ad Ispica (in provincia di Ragusa).

Secondo le prime indiscrezioni il corpo di Giuseppe Barone, ritrovato dai carabinieri, presentava segni di violenza: sono state riscontrate contusioni al volto e sul dorso della mano. Per tale ragione gli investigatori credono si tratti di un omicidio.

I carabinieri hanno accertato che la porta d’ingresso della casa è stata forzata dall’esterno: un dettaglio che da solo farebbe pensare che ad uccidere l’uomo sia stato qualcuno in grado di introdursi all’interno dell’abitazione.