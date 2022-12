WhatsApp: in arrivo funzione per recuperare i messaggi eliminati

Presto sarà possibile recuperare i messaggi eliminati sull'app di messaggistica di proprietà di Meta: ecco come si potrà effettuare l'operazione utilizzando il social.

Ripristinare al volo i messaggi eliminati per errore: è questa la novità per gli utenti di WhatsApp, la nota app di messagistica istantanea. La funzione si chiama Accidental Delete e dà all’utente 5 secondi per tornare indietro, ovvero per modificare la propria scelta e ripristinare correttamente il messaggio cancellato. In questo brevissimo periodo di tempo, l’utente dovrà premere il tasto Annulla per annullare l’operazione di cancellazione. La nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti su Android e iPhone.

Nel 2017, WhatsApp ha introdotto l’opzione ‘Elimina per tutti’ per consentire agli utenti di cancellare un messaggio per tutte le persone in una conversazione. La funzione è stata progettata per risolvere il problema dell’invio errato nelle chat individuali e di gruppo. Era possibile eliminare i messaggi in un tempo limite di 7 minuti, limite che ora è stato esteso, e gli utenti si chiedono già se la nuova funzione Accidental Delete subirà un’estensione del limite, attualmente di 5 secondi.