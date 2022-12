Via libera al “Salva Sicilia”: in arrivo anche 40 mln per il Comune di Catania

In arrivo norma "Salva Sicilia" che prevede di affrontare il problema del caro voli e un fondo di 40 milioni per il Comune di Catania: le prime dichiarazione del presidente Schifani a riguardo.

È arrivato finalmente il via libera per la nuova norma rinominata “Salva Sicilia”, la quale prevede fondi per 40 milioni di euro in arrivo al Comune di Catania che serviranno ad accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie. Si tratta di una mossa che consentirà alla regione di ripianare in dieci anni il proprio disavanzo, azzerando dunque i debiti che la Corte dei Conti aveva sottoposto alla Consulta. In questo modo la Sicilia che guarda al futuro con speranza e maggiore serenità.

Caro voli

Inoltre, è in arrivo un apposito fondo che garantirà un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia con una dotazione di 5 milioni per il prossimo anno e 15 milioni dal 2024. Questo è quanto prevede un emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera. L’obbiettivo è quello di eliminare gli svantaggi derivanti dall’insularità.

“Grazie a un gioco di squadra del centrodestra si è evitato un grave problema per la Regione, dovuto a dubbi interpretativi più che a reali emergenze finanziarie – ha dichiarato il presidente della Regione Schifani -. Andiamo avanti, il caro voli è il prossimo problema da risolvere. È un fatto inaccettabile e scandaloso, continueremo la nostra battaglia fino in fondo. Non faremo sconti a nessuno, così come lavoreremo per privatizzare gli aeroporti: più vettori e più efficienza nell’interesse dei cittadini”.