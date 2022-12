Natale a casa in Sicilia viaggiando gratuitamente: l’iniziativa per i fuori sede

Giunta alla terza edizione e ideata dal noto influencer Stefano Maiolica, l'iniziativa AttraversaTam arriva anche in Sicilia, nello specifico a Messina e Catania.

Con i prezzi dei voli sempre più alti e l’inflazione che non molla, per Natale non è così semplice ricongiungersi con i propri cari al Sud. Ma grazie all’iniziativa AttraversaTam, giunta alla terza edizione e ideata dall’influencer Stefano Maiolica e sponsorizzata da Galbani, quest’anno fino a 130 persone potranno raggiungere i propri parenti in maniera gratuita.

“Quando ho dato vita a questa iniziativa per aiutare i fuorisede in difficoltà negli spostamenti a Natale, non sapevo dove sarebbe arrivata – ha raccontato Stefano Maiolica -. L’idea era quella di mettere a disposizione la risonanza dei miei canali social per fare qualcosa di utile. Quest’anno L’AttraversaTAM farà ancora più strada e porterà a casa ancora più persone, non posso che esserne molto orgoglioso e ringraziare Galbani per il supporto”.

Oltre 3.000 richieste arrivate

La richiesta per usufruire dell’iniziativa in questione ha ricevuto moltissime richieste, la maggior parte di esse comprende studenti e disoccupati. Tra le tappe partendo da Milano si trovano anche Messina e Catania: precisamente si arriverà a Messina il 23 dicembre alle ore 18:30 e a Catania alle ore 20:30 con 78 persone a bordo.