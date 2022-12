Stasera in TV: in onda “In vacanza su Marte” e “Mortal”

Serata ancora troppo lontana dal weekend per trascorrerla fuori? La soluzione migliore è un film alla TV da gustare comodamente sul divano: ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT.

Cinema Catania troppo lontani? Non c’è nulla di cui preoccuparsi, la redazione di LiveUniCT ha la soluzione per voi: intrattenimento e cinema arrivano a casa vostra. Ecco tutti i nostri consigli sulla programmazione televisiva di questa sera.

In vacanza su Marte [Canale 5, ore 21:20]: ci troviamo nel 2030, Fabio Sinceri deve sposare la sua fidanzata Bea, tuttavia è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, dunque decide di andarsi a sposare su Marte in cui non vi è alcuna giurisdizione.

Lansky [Rai 3, ore 21:25]: thriller sulla vera storia di Meyer Lansky, mafioso bielorusso nauralizzato statunitense. Ritiratosi a Miami sotto la protezione del’FBI prende la decisione di raccontare tutta la sua vita al giornalista David Stone. Man mano il tutto si trasformerà in un massacro organizzato dal protagonista per truffare tutto e tutti.

Mortal [Rai 4, ore 21:19]: Eric, americano appena giunto in Norvegia, causa involontariamente il decesso di un bambino scatenando una caccia all’uomo che coinvolge anche le forze dell’ordine americane.

Ladyhawke [Canale 20, ore 21:05]: nel XIII secolo, in Francia, un cattivo vescovo feudale si innamora di Isabella d’Angiò, ma il cuore della donna appartiene ad Etienne. Il vescovo lancia una maledizione ai due: per lei quella di trasformarsi in falco durante il giorno, per lui quella di trasformarsi in lupo durante la notte. I due non potranno più vedersi quindi sotto spoglie umane.