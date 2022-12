Stasera in TV: in onda “Arnoldo Mondadori” e “Il primo Natale”

Stasera in TV imperdibili film natalizi e fiction in prima serata: alcune proposte dalla redazione di LiveUnict.

I Mondiali di calcio sono ormai giunti al termine, i cinema Catania sono troppo lontani e voi non sapete cosa guardare in TV? Ecco alcune proposte, “natalizie” e non.

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo [Rai 1, ore 21:25]: in prima visione TV, la fiction che ripercorre le tappe dell’esistenza di Arnoldo Mondadori. Il racconto dell’uomo e dell’imprenditore.

Il primo Natale [Canale 5, ore 21:21]: film natalizio con al centro il duo comico Ficarra e Picone. Un ladro di arte sacra e un prete vengono improvvisamente catapultati nella Palestina dell’anno zero, pochi giorni prima della nascita di Gesù. Incredibili avventure sono dietro l’angolo.

Wolverine – L’immortale [Italia 1, ore 21:20]: Logan non veste più i panni di Wolverine e vive isolato sulle montagne. Su richiesta di un amico di vecchia data che sta per morire, l’uomo raggiungerà il Giappone. L’amico vorrebbe donare al giovane la possibilità di essere mortale in cambio dell’immortalità.

Un Natale per due [TV8, ore 21:30]: esilarante commedia natalizia con Alessandro Gassman e Enrico Brignano. Claudio è stato assunto da una azienda per licenziare le persone in esubero. Tra questi anche Danilo, con cui però Claudio dovrà affrontare un viaggio.