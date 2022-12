Lavoro Catania: MediaWorld, Old Wild West e LIDL cercano personale

Lavoro Catania: nuove opportunità lavorative con Media World, Zara e Old Wild West che cercano personale da inserire nelle sedi della città etnea e della provincia.

Lavoro Catania: opportunità lavorative nei settori di elettronica, commercio al dettaglio e ristorazione. Media World, Zara e Old Wild West pronti ad assumere nuove risorse ed inserirle nei vari punti vendita di Catania e provincia.

Lavoro Catania: MediaWorld

L’azienda MediaWorld, specializzata in elettronica, e alla ricerca di risorse per ricoprire il ruolo di Addetti Vendita/Logistica presso i punti vendita Catania 1 e Catania 2. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Il tipo di contratto offerto è un Part-Time, a tempo determinato e con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Lavoro Catania: Old Wild West

Per quanto riguarda il settore della ristorazione, anche la catena di ristoranti in stile western è alla ricerca di personale. In particolare si cercano Camerieri/e di sala e Addetti/e cucina da collocare nella sede di Misterbianco, presso il centro commerciale “Centro Sicilia”.

I camerieri/e di sala si occuperanno di:

Allestire gli spazi della sala;

Accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi;

Usare il palmare per presa degli ordini;

Servire le bevande e i piatti al tavolo;

Riordinare la sala.

In base alla tipologia di contratto, si possono avere turni su misura, con riposi a rotazione, compresi i weekend.

Lavoro Catania: LIDL

LIDL, celebre catena tedesca di discount, è in cerca di personale da collocare nel punto vendita di Misterbianco. In particolare, le figure ricercate sono Graduate Program Generazione Talenti Logistica e Area Manager Sicilia.

Il Graduate Program ‘Generazione Talenti Logistica’ seguirà un percorso di formazione affiancando Operatori di Filiale, Addetti Vendite e Assistant Store Manager fornendo un supporto a tutte le attività operative e manageriali del Punto Vendita e diverse figure professionali per capire appieno come funzionano le piattaforme logistiche e le attività di distribuzione dei nostri prodotti. Il candidato deve soddisfare i seguenti requisiti:

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento;

Esperienze pregresse nel mondo del lavoro;

Problem Solving;

Capacità di lavorare in squadra.

Si offre un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento.

L’Area Manager avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui sarai responsabile e dovrà monitorare le performance delle filiali, promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante e gestire un team di 80-100 risorse. I requisiti richiesti sono i seguenti: